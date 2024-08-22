Пятилетний ребенок за рулем трактора переехал семилетнего брата

В Бурятии пятилетний ребенок за рулем трактора сбил старшего брата, которому всего семь лет. Подробности случившегося сообщает «Фонтанка» со ссылкой на республиканское МВД.

Новость о госпитализации маленького жителя Джидинского района появилась на днях. Все произошло в селе Оер, во дворе частного дома. Малолетний ребенок залез в кабину трактора и смог завести его. Транспорт начал движение и наехал на семилетнего ребенка, он является братом «водителя», который в силу возраста не смог справиться с управлением.

В итоге пострадавший попал в больницу с травмами. Сотрудники полиции начали проверку после случившегося. В отношении матери был составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы писали о том, что многодетную мать задержали в московском роддоме сразу после рождения тройни. Женщина находилась в розыске с 2023 года.

Также стало известно о том, что братья-школьники ушли из дома в парикмахерскую и пропали. Мать думала, что они скоро вернуться, но этого не произошло. Мальчикам 9 и 14 лет.