Пятилетний ребенок умер из-за игрушки для котенка в Саратове

В Саратове пятилетний ребенок умер во время игры. Об этом сообщают источники ИА Регнум.

Как отметил собеседник агентства, трагедия случилась 15 ноября. Малыш остался дома с бабушкой и играл в своей комнате. Мальчика заинтересовал шнурок, привязанный к двери — он использовался в качестве игрушки для котенка. По предварительным данным, малыш в нем запутался. Бабушка нашла ребенка уже без признаков жизни.

Через четыре дня мальчику должно было исполниться шесть лет.

Ранее брошенного матерью годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры в Магадане. Во всех комнатах был разбросан мусор и лежали бутылки из-под спиртного. Мальчик находился там один в грязной одежде. Для оказания помощи ребенка передели медикам.

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