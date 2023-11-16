Брошенного матерью годовалого ребенка спасли из захламленной квартиры

Жительница Магадана бросила в захламленной мусором квартире своего годовалого ребенка. Малыша обнаружила сотрудница полиции. Она забрала мальчика из жилища и передала в медицинское учреждение, пишет Telegram-канал «Полиция Колымы».

Старший лейтенант совершала поквартирных обход семей, члены которых состоят на профилактическом учете в органах по делам несовершеннолетних. Когда очередь дошла до квартиры 24-летней матери-одиночки, воспитывающей годовалого мальчика, женщина-полицейский услышала, что из-за двери плачет ребенок. Однако дверь в жилище никто не открывал.

На место пришлось вызывать хозяйку квартиры, у которой жительница Магадана снимала квартиру. В итоге лейтенант попала в помещение и увидела, что во всех комнатах был разбросан мусор и лежали бутылки из-под спиртного. Мальчик находился там один в грязной одежде. Для оказания помощи ребенка передели медикам. Его мать удалось найти только спустя четыре дня. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Магадане правоохранители спасли из запертого автомобиля мальчика. Ребенка оставили в транспортном средстве на 20-градусном морозе.