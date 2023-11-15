Перепугал всех детей: восьмиклассник пришел в школу с пистолетом

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в одной из школ Екатеринбурга. Ученик образовательного учреждения пришел в него с пистолетом и перепугал всех детей, передает Ura.ru.

Сначала информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. В них сообщалось, что в одной из екатеринбургских школ ученик восьмого класса наставлял пистолет на другого подростка. Причиной конфликта, по предварительным данным, стала кража телефона.

После обсуждения этой темы в Сети журналисты обратились за комментариями к правоохранителям. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что личности всех участников школьного конфликта были установлены. Сейчас их опрашивают в присутствии педагогов и родителей. Пистолет, который восьмиклассник пронес в образовательное учреждение, оказался игрушечным.

Ранее в Самарской области сотрудники ФСБ пресекли теракт в школе. Подготовкой преступления занимался 14-летний мальчик.