Пятилетний ребенок отрезал себе полпальца, пока изучал походный нож в торговом центре

В Санкт-Петербурге мальчик едва не потерял палец, когда рассматривал походный нож в магазине. Об этом пишет 78.ru.

ЧП произошло в одном из торговых центров в Приморском районе города. Пятилетний мальчик находился вместе с отцом в магазине спортивных товаров. Внимание юного петербуржца привлек походный нож, дошкольник попытался вытащить его из ножен, но отрезал себе половину указательного пальца.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Предварительно, у несовершеннолетнего перерезаны сухожилия, проведено хирургическое вмешательство.

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