Пятилетний мальчик закрыл собой маму во время атаки ВСУ на курский пляж. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

В личном блоге Александр рассказал про пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать во время атаки ВСУ. Ребенок получил серьезные ожоги и сейчас находится в реанимации. В ближайшее время планируется его транспортировка с матерью в Москву.

Хинштейн восхищен мужеством и отвагой пятилетнего ребенка. «Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека», — высказался Александр.

Хинштейн отметил, что шестерых пострадавших при атаке ВСУ доставили в Курскую областную больницу. Он лично навестил потерпевших, которым успешно провели операцию.

«Успел поговорить с раненными, постарался приободрить — наши врачи обязательно сделают все возможное, чтобы поставить пациентов на ноги», — заявил Александр.

Ранее в Курской области 63-летний корреспондент из Китая пострадал при атаке дрона ВСУ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что пенсионер из Тюмени создал «Борщевик», который выводит из строя технику ВСУ.