В России пенсионер создал прибор, который выводит технику ВСУ из строя. Устройство получило название «Борщевик-Т» - в месяц мужчина собирает почти 40 штук.

О разработке пенсионера из Тюмени сообщил Life.ru.

Разработчик является участником «Кулибин-Клуба», носит позывной Батя. Мужчина с помощью паяльника собирает прибор, «жалящий» технику ВСУ по принципу ядовитого растения.

Народный фронт помогает пенсионеру с деталями для устройства. На передовой прибор ждут с нетерпением.

Ранее сообщалось, что в селе Махновка Курской области начала мироточить икона Богоматери в храме, который осквернили ВСУ. Боевики прострелили иконостас, а в алтаре устроили отхожее место. Протоиерей Александр Зинченко сообщил о необычном явлении с иконой. По словам священнослужителя, таких случаев, когда мироточат иконы, много. «Вот она, плачет», - показал Зинченко корреспонденту.