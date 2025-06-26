В Курской области 63-летний корреспондент из Китая пострадал при атаке дрона ВСУ

Журналист китайского телеканала Phoenix получил ранение при атаке дрона в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, корреспондент телеканала получил ранение, когда делал репортаж о мирных жителях Курской области, которые подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ.

На данный момент пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как пояснил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану теменной области. В ближайшее время пострадавшего доставят в Курскую областную больницу.

До этого награжденный Владимиром Путиным студент Курского государственного университета (КГУ) Илия Гукежев погиб при попытке спасти девочку от дрона. Парень сначала выбежал на улицу, чтобы поймать связь и вызвать скорую, а потом принял участие в спасении ребенка — перенес школьницу в дом своей семьи.