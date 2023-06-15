Пятилетний мальчик оказался в больнице с травмой живота после падения шкафа

На Камчатке пятилетний ребенок получил травму живота после того, как на него упал шкаф. В региональной пресс-службе Следственного комитета сообщили об этом и отметили, что выясняются все обстоятельства случившегося.

О произошедшем рассказала мать мальчика. По ее словам, на сына упал шкаф. Ребенок получил тупую травму живота и нуждался в помощи медиков. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал следовать СКР, чтобы выяснить детали случившегося. На данный момент проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как злоупотребляющую алкоголем москвичку насмерть придавило шкафом в собственной квартире. Мертвую россиянку обнаружил ее приятель, который пришел к ней домой. По информации источника, в коридоре на женщину упал шкаф и сдавил ей шею. В итоге она скончалась от асфиксии. Спасти москвичку уже не удалось.

Еще один случай со шкафом произошел в США. Там житель два месяца удерживал возлюбленную в шкафу. 11 марта на строительной площадке нового дома обнаружили женщину с истощением и порезами на лице. Она рассказала, что была в заточении у бойфренда почти два месяца. Пострадавшая весила всего 45 кг.