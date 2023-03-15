Истощение и порезы на лице: житель США два месяца удерживал возлюбленную в шкафу

В США разыскивают мужчину, который два месяца продержал возлюбленную в шкафу. 40-летней потерпевшей удалось сбежать и получить помощь. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание Metro.

По данным источника, инцидент произошел в Дайерсбурге. 11 марта на строительной площадке нового дома обнаружили женщину с истощением и порезами на лице. Она рассказала, что была в заточении у бойфренда почти два месяца. Пострадавшая весила всего 45 кг.

В разговоре с полицейскими управления штата Теннесси она объяснила, что у нее был роман с 30-летним мужчиной, который применял к ней физическое насилие. Отношения закончились тем, что избранник запер любимую в шкафу с каким-то устройством с тросом. Он разрешал ей выйти оттуда всего на час в день.

Когда полицейские получили информацию, то обыскали дом, на который указала потерпевшая. В ходе обыска они обнаружили улики, указывающие на правдивость ее слов. Сейчас правоохранители разыскивают преступника по обвинению в похищении при отягчающих обстоятельствах.

Женщину осмотрели в медицинском учреждении, а после лечения отпустили домой.

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