Пятерых без вести пропавших российских альпинистов нашли мертвыми в Непале

В Непале завершились поиски пропавших без вести российских альпинистов. Они перестали выходить на связь 6 октября. Спустя двое суток их обнаружили мертвыми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник выяснил, что пятеро граждан России решили совершить восхождение на гору Дхаулагири. Однако во время похода они вдруг пропали. Спасатели не могли обнаружить альпинистов два дня, пока 8 октября не нашли тела. Они были на высоте 7100 метров. Их удалось найти при помощи вертолета.

Отмечается, что в день, когда они перестали выходить на связь, они вышли из лагеря для штурма вершины. Предположительно, они могли сорваться с высоты. Другие подробности выясняются.

Ранее в Геленджике пропал турист, который уплыл в море на сапе с надувным креслом, стобы порыбачить. Его искали почти неделю и нашли мертвым. Тело выбросило на берег в районе Голубой бухты.

Также недавно в Тбилиси погибла российская туристка. Она упала в подземный переход. Ее госпитализировали с серьезными травмами и не смогли спасти.