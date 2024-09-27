В Геленджике найден труп мужчины, уплывшего рыбачить в море на сапе с надувным креслом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, труп выбросило на берег в районе Голубой бухты. Опознания еще не было, но жена россиянина узнала его по одежде.

По предварительным данным, турист попал в шторм.

Мужчина приехал в отпуск вместе с семьей и заселился в отель в поселке Джанхот. Ежедневно он выходил в море рыбачить на сапе, на котором установил надувное кресло. 21 сентября турист уплыл и не вернулся.

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