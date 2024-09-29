Напевала пророческую песню: россиянка погибла в Тбилиси, упав в подземный переход

В центре Тбилиси погибла российская туристка. Девушка шла с подругой и по неосторожности упала в подземный переход.

Россиянка приехала в Грузию с друзьями. Вместе с подругой она решила прогуляться по центру Тбилиси. Девушки снимали селфи и пели песню «В последний раз». По пути находился подземный переход, но туристка не заметила его и упала вниз, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подруга девушки сразу же вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали туристку с переломом основания черепа. Спасти ее не удалось — россиянка погибла. В память о ней в подземном переходе появился мемориал с цветами.

Родители погибшей приехали в страну, чтобы оформить все необходимые документы. О россиянке известно, что она жила в Москве, окончила РАНХиГС. Девушка работала в PR-агентстве.

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