Пьяный врезался в дерево и сбежал: в Москве задержали известного баскетболиста Бориса Спрыгина

В Москве задержали баскетболиста команды «Бизоны» Бориса Спрыгина. Вечером 16 августа он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел в дерево на своем автомобиле, а после скрылся с места аварии. Примечательно, что в салоне он оставил пассажира. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

По информации источника, в машине Спрыгин бросил 43-летнюю сожительницу своего друга. Женщина получила травмы в результате ДТП и была госпитализирована. Сам же спортсмен оказался в своей квартире на улице Перерва. Там и произошло задержание. На данный момент его везут на допрос.

Напомним, что жесткая авария произошла на Подольской улице в Москве. Спрыгин, находясь за рулем Ford Mustang, врезался в дерево. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения.

Ранее в Москве неизвестные сильно избили стендап-комика Николая Тисенко. После произошедшего пострадавшего госпитализировали, и уже в больнице в ходе обследования у него обнаружили сотрясение мозга.

Кроме того, недавно в столице произошло нападение на главного тренера женской сборной по парусному спорту. Велосипедист нанес несколько ударов зонтом по наставнице, после чего скрылся.