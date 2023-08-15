Неизвестные жестоко избили стендап-комика Николая Тисенко в Москве

Стендап-комика Николая Тисенко жестоко избили неизвестные в Москве. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Источник отмечает, что пострадавшего госпитализировали в одну из московских клиник. Тисенко получил сотрясение головного мозга.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Ранее мы писали о том, как в Москве велосипедист избил главного тренера женской сборной по парусному спорту. Он избил наставницу ее же зонтом-тростью, а после скрылся в неизвестном направлении.

Что стало причиной конфликта — неизвестно. Тренер спокойно ехала по Комсомольскому проспекту, когда на пешеходном переходе внезапно появился электровелосипедист. Он не стал спешиваться и пересек проезжую часть на транспорте перед машиной женщины. Через некоторое время он догнал наставницу чемпионов на парковке и стал избивать через приоткрытое стекло автомобиля.

Еще одна похожая история произошла в Челябинске. Там 20-летняя конькобежка и ее бывший тренер устроили потасовку из-за дорогих коньков. Все произошло 12 августа на стадионе «Уральская молния». Жительница Екатеринбурга Юлия Епифанова пожаловалась на своего бывшего тренера Александра Кардакова. Она рассказала, что он избил ее перед выходом на лед. Причиной оказались коньки за 150 тысяч рублей, который мужчина потребовал вернуть.