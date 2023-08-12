Не высказал конкретных претензий: велосипедист избил главного тренера женской сборной по парусному спорту

Неизвестный мужчина напал на главного тренера женской сборной России по парусному спорту в Москве. Он избил наставницу ее же зонтом-тростью, а после скрылся в неизвестном направлении, передает Telegram-канал 112.

Что стало причиной конфликта — неизвестно. Тренер спокойно ехала по Комсомольскому проспекту, когда на пешеходном переходе внезапно появился электровелосипедист. Он не стал спешиваться и пересек проезжую часть на транспорте перед машиной женщины. Через некоторое время он догнал наставницу чемпионов на парковке и стал избивать через приоткрытое стекло автомобиля.

Сначала незнакомец пустил в ход кулаки, а потом отобрал у москвички зонт-трость и принялся орудовать им. Женщина попыталась снять обидчика на камеру смартфона, но тот не позволил, ударив пострадавшую по рукам. После внезапного нападения велосипедист скрылся. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. О состоянии тренера после случившегося неизвестно.

Ранее в Москве мужчина избил девушку во время ВИП-вечеринки на яхте. Конфликтная ситуация произошла из-за сломанной двери в туалете.