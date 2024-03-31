Пьяный сургутянин устроил поножовщину возле мечети

Пьяный житель Сургута устроил поножовщину в кафе, которое находилось рядом с Соборной мечетью. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на слова пресс-секретаря УМВД по ХМАО.

Мужчина поругался с другим гостем заведения и напал на него с ножом. В результате посетителю кафе порезали ладонь. Отмечается, что сургутянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Устроившего поножовщину доставили в отделение полиции. На данный момент Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий случай произошел недавно в Московской области. Мужчина ворвался в компьютерный клуб с холодным оружием и ранил троих человек. Стражи правопорядка уже задержали преступника.

Ранее мы писали, что 69-летний житель Северной столицы отправился в магазин, а вернулся без денег и пистолета. На парковке гипермаркета у мужчины украли барсетку, в которой лежали почти 50 тысяч рублей и личное оружие.