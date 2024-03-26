Мотивы нападения выясняются: агрессивный мужчина ворвался в компьютерный клуб и устроил поножовщину
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В подмосковном Фрязино сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который совершил вооруженное нападение на компьютерный клуб. Он ранил двух посетителей заведения ножом, а потом одного случайного прохожего на улице, передает Telegram-канал Baza.
Нападение было совершено накануне, 25 марта. Вечером на улице Школьной злоумышленник подошел к компьютерному клубу и на входе в заведение ударил ножом первую жертву. Это попало на камеры видеонаблюдения.
Через некоторое время они зафиксировали, как из здания, куда зашел вооруженный преступник, начинают выбегать люди. Там мужчина утроил поножовщину и ранил еще двух человек.
На место нападения были вызваны стражи порядка. В ходе оперативных действий они обезвредили и задержали агрессивного гражданина. В настоящий момент правоохранители выясняют причины его поступка.
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