Мотивы нападения выясняются: агрессивный мужчина ворвался в компьютерный клуб и устроил поножовщину

В подмосковном Фрязино сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который совершил вооруженное нападение на компьютерный клуб. Он ранил двух посетителей заведения ножом, а потом одного случайного прохожего на улице, передает Telegram-канал Baza.

Нападение было совершено накануне, 25 марта. Вечером на улице Школьной злоумышленник подошел к компьютерному клубу и на входе в заведение ударил ножом первую жертву. Это попало на камеры видеонаблюдения.

Через некоторое время они зафиксировали, как из здания, куда зашел вооруженный преступник, начинают выбегать люди. Там мужчина утроил поножовщину и ранил еще двух человек.

На место нападения были вызваны стражи порядка. В ходе оперативных действий они обезвредили и задержали агрессивного гражданина. В настоящий момент правоохранители выясняют причины его поступка.

Ранее в Новосибирской области нетрезвый внук пытался убить бабушку и дедушку. Он изрезал пожилых родственников ножом.