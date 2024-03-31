Житель Санкт-Петербурга отправился за покупками, а остался без денег и пистолета

В Санкт-Петербурге 69-летний мужчина лишился денег и личного оружия после того, как отправился в магазин за покупками. Об этом сообщает Фонтанка.

Как стало известно, инцидент произошел 30 марта на парковке гипермаркета на Пулковском шоссе, 17. У жителя Санкт-Петербурга украли борсетку, в которой находились деньги и пистолет.

Накануне мужчина обратился в полицию с заявлением о краже. По предварительной информации, в субботу утром неизвестный преступник вскрыл дверь автомобиля Тойота RAV 4 потерпевшего, который отошел на 10 минут.

Борсетка находилась под передним пассажирским сиденьем машины. Внутри были травматический пистолет Grand Power, разрешение на него и почти 50 тысяч рублей.

В настоящее время полиция ведет поиски пропажи.

Ранее мы писали о том, что в дом к актрисе театра, кино и озвучивания Евгении Игумновой в Санкт-Петербурге забрались воры. Они вломились, взломав запасную дверь, и украли у заслуженной артистки РФ деньги и украшения на сумму 9 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.