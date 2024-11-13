Пьяный слесарь-сантехник попытался похитить 5-летнего мальчика в магазине

В Смоленской области слесарь-сантехник пытался похитить пятилетнего мальчика, пока его отец выбирал продукты в магазине. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мужчин был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным источника, все произошло в вечернее время суток. 41-летний мужчина пришел за покупками и увидел жителя с ребенком. Пока отец выбирал продукты, мальчик стоял неподалеку. Слесарь решил похитить ребенка, он вцепился ему в руку и повел к выходу. Мальчик сначала ничего не понял, а потом громко закричал.

Испуганный отец и сотрудники магазина прибежали на помощь, а похититель скрылся. Вскоре его задержали. На данный момент выясняются причины такого поступка.

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