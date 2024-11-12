Педагог-педофил из Петербурга работал с осужденным за аналогичное преступление актером из «Убойной силы»

В Ленинградской области задержали замдиректора Центра семейного воспитания Колпино – мужчина подозревается в растлении двух мальчиков. Известно, что подозреваемый работал с осужденным за аналогичное преступление актером из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Никитой Струковым.

Об этом узнал сайт 78.ru.

По информации издания, они следили за детьми в лагере в Рощино. Мужчины устроились туда в начале «нулевых».

Напомним, актера задержали в 2021 году в возрасте 62 лет. Он был осужден на 6 лет лишения свободы. Сам актер говорил, что ему дали относительно небольшой срок – Струков помогал следствию. Потерпевшим в результате действий актера было от 11 до 16 лет.

Коллегу Струкова подозревают в растлении мальчиков 8 и 17 лет. Второй ребенок был инвалидом. Следствие считает, что младший школьник подвергся насилию в туалете весной 2024 года. Старший подвергался насилию не раз. В отношении задержанного педагога возбуждено уголовное дело. Он допрошен, взяты образцы для генетической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Москве 42-летний родственник изнасиловал 8-летнюю племянницу.