Директор школы искусств напала на молодую учительницу на глазах у детей

В Лобне директор школы искусств напала на молодого преподавателя за то, что та отказалась работать сверхурочно без оплаты и исполнять непрофессиональные поручения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник публикует видео, на котором запечатлен инцидент. На кадрах директор схватила девушку за волосы и потащила вдоль стены. Все произошло на глазах у детей прямо в коридоре учреждения.

По информации Mash, все случилось из-за того, что директор получила отказ преподавателя после предложения взять дополнительные уроки и выполнять поручения, которые были не прописаны в договоре. Девушка также отказалась писать заявление «по собственному желанию», чем вызвала гнев женщины.

Отмечается, что пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию.

Узнавшие об инциденте родители школьников хотят написать коллективное заявление, чтобы директора уволили.

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