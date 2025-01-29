Опубликовано 29 января 2025, 14:161 мин.
В Калужской области лесоруб убил трех человек, взял заложников и умер
© Freepik
В Калужской области мужчина, отправившийся в лес за дровами, застрелил трех лесников, взял двоих заложников, а затем совершил самоубийство. Совершивший преступление был судим.
Подробности сообщает Telegram-канал Сапа.
Происшествие случилось в деревне Усохи. Мужчина, совершавший незаконную вырубку леса, убил троих сотрудников лесничества, двоих взял в заложники и отвел в дом.
Взятая в заложники женщина вызвала помощь. Пока полиция ехала на место, преступник совершил суицид. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, заложников освободили, повреждений и угрозы их здоровью нет.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье лесоруб случайно убил коллегу деревом.