В Калужской области лесоруб убил трех человек, взял заложников и умер

В Калужской области мужчина, отправившийся в лес за дровами, застрелил трех лесников, взял двоих заложников, а затем совершил самоубийство. Совершивший преступление был судим.

Подробности сообщает Telegram-канал Сапа.

Происшествие случилось в деревне Усохи. Мужчина, совершавший незаконную вырубку леса, убил троих сотрудников лесничества, двоих взял в заложники и отвел в дом.

Взятая в заложники женщина вызвала помощь. Пока полиция ехала на место, преступник совершил суицид. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, заложников освободили, повреждений и угрозы их здоровью нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье лесоруб случайно убил коллегу деревом.