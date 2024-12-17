Пьяный россиянин сварился заживо, принимая душ

В Златоусте (Челябинская область) местный житель получил смертельные ожоги во время похода в душ. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, во время водных процедур россиянину стало плохо. Уточняется, что в момент принятия душа он был пьян. В итоге златоустовец не смог вылезти из кабины, чтобы спасти себя.

«Об инциденте узнали только из-за того, что мужчина затопил соседку снизу. Когда приехали экстренные службы, он уже был на грани жизни и смерти. Сварился, в общем. Врачи были бессильны», — поделились местные жители.

Позднее эту информацию также подтвердили знакомые с ситуацией источники в медицинской среде. Выяснилось, что россиянин действительно получил расширенные ожоги, от которых умер в реанимации.

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