Не выдержало сердце: мужчина узнал страшную тайну о сыне спустя 23 года и умер

В Дагестане местного жителя нашли мертвым в горах. Мужчина, по данным Kp.ru, умер после получения страшного для него известия: его сын оказался неродным. Глава семейства воспитывал чужого ребенка 23 года, пока его настоящий наследник жил в соседнем селе.

Столько же лет назад, как сообщают журналисты, в роддоме произошла подмена. Вместо своего ребенка дагестанцу отдали чужого. Первой о случившемся стало известно супруге. Она пыталась скрыть от мужа эту историю, но не удалось.

Когда мужчина узнал, то стал себя странно вести. Он отдалился от семьи, а через некоторое время ушел в горы. Поиски дагестанца закончились обнаружением его трупа. При каких обстоятельствах погиб житель республики пока не известно.

Ранее в Иркутской области отец избил и выбросил из окна 17-летнюю дочь. Мужчине не понравился внешний вид девушки.