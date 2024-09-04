Пьяный россиянин разбил стакан о лицо посетительницы ресторана

В Алтайском крае пьяный мужчина разбил стакан о лицо посетительницы ресторана. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia, опубликовавший видеозапись с места ЧП.

На попавших в Сеть кадрах видно, как посетитель заведения подходит к незнакомке, сидящей в компании за столом, и выплескивает на нее бокал с пивом. После этого агрессор ударяет гостью, она держится за лицо. В разборку вмешивается ухажер гостьи, однак получает от неадеквата удар в шею битым стеклом.

После отдыха в ресторане мужчину и женщину доставили в больницу с резаными ранами. К настоящему моменту сотрудникам полиции удалось задержать дебошира. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге профессор-педофил год насиловал пятилетнюю внучку сожительницы.

Также сообщалось, что в Челябинской области оказавшийся в изоляторе мужчина разбил телефон и съел сим-карты.