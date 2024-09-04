Профессор-педофил из Петербурга год насиловал внучку сожительницы

Бывшего преподавателя СПбГУ, профессора и доктора социологических наук подозревают в насилии над внучкой возлюбленной. В тот момент ребенку было около пяти лет.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на данные следствия, мужчина жил в деревне Старая с бабушкой девочки. Преподаватель, воспользовавшись беспомощностью малышки, насиловал ее на протяжении года. Она не рассказывала о случившемся взрослым.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. 75-летнего мужчину задержали в Колтушах.

Пенсионера доставили в отдел полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве задержали 46-летнего мужчину, который растлевал крестную дочь на даче и в квартире, а также троюродную племянницу. Информацию предали огласке сами девочки – теперь педофил будет отвечать за насильственные действия сексуального характера в отношении них.