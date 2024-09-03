Россиянин в изоляторе разбил свой телефон и проглотил сим-карты

В Варненском районе Челябинской области мужчина, доставленный в изолятор временного содержания по делу об умышленном повреждении чужого имущества, не согласился с обвинениями, после чего разбил собственный телефон и проглотил находящиеся в нем сим-карты. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным источника, находясь в апреле текущего года в помещении изолятора временного содержания, подозреваемый при осмотре телефона ликвидировал устройство, разбив о металлическую поверхность стола и разломив руками на части. Вдобавок россиянин съел две сим-карты, тем самым помешал работе следователя.

В настоящий момент расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Теперь жителю Челябинской области грозит до пяти лет лишения свободы.

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