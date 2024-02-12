Беременную россиянку изнасиловали и выбросили из окна пятого этажа

В Астрахани местный житель изнасиловал беременную женщину и выкинул ее из окна пятого этажа. Об этом сообщили в СК России.

Отмечается, что ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Татищева. Пьяный мужчина находился в квартире вместе со своей 31-летней знакомой. Сначала он под угрозой убийства изнасиловал ее, после чего избил и выбросил из окна пятого этажа.

Россиянку удалось спасти, но ребенок не выжил. Насильник попытался скрыться, однако его оперативно задержали и отправили под арест. Против жителя Астрахани возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и покушении на убийство.

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