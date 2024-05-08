Пьяный россиянин поджег знакомую во время свидания

В Москве местный житель поджег знакомую прямо во время свидания. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, россиянка приехала в гости к своему приятелю в район Кунцево, пара распивала алкоголь. В какой-то момент между молодыми людьми случился конфликт. В ходе ссоры москвич схватил со стола бутылку спирта, плеснул на женщину и поджег. Пострадавшая смогла потушить себя, у нее диагностировали ожоги груди и правой руки третьей степени.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Также сообщалось, что в Москве местный житель ударил сына лопатой и напал на супругу из-за запрета пить водку.