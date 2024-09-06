130-килограммовый пациент застрял в аппарате МРТ в Дагестане

В Дагестане крупный пациент не смог пройти обследование, так как не поместился в аппарате МРТ. Он вошел только наполовину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что мужчина весом 130 килограммов пришел в клинику в Махачкале. Ему должны были провести обследование, однако из-за размеров россиянина врачам пришлось скорректировать лечение. Дело в том, что пациент, заехав в аппарат наполовину, застрял. Медики руками «выковыривали» его, чтобы освободить.

Спустя несколько минут сотрудникам больницы удалось вытащить мужчину из МРТ. Вновь повторять попытку сделать снимки он отказался. Теперь врачам предстоит подбирать другие методы обследования.

Отмечается, что, уходя, пациент был сильно разочарован. Он сказал медику: «Это что за МРТ у вас, брат? Детский?»

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