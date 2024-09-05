Россиянин решил лечить синусит мухоморами и оказался в реанимации

В Москве местный житель попал в реанимацию после того, как попытался вылечить синусит мухоморами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам жителя столицы, он решил попробовать мухоморы после того, как медикаментозное лечение не принесло ощутимого результата в его борьбе с хроническим заболеванием. Он подчеркнул, что в поисках ему помог блогер-грибник, порекомендовавший москвичу сайт по продаже якобы эффективного средства.

«Сейчас, когда это набрало популярность, я решил, что стоит попробовать на себе. Ну, в итоге случился казус. Обычно использовал... Ну, вообще, как обезболивающий эффект меня интересовал», – поделился пострадавший.

Свое лечение россиянин начал с обычных, красных мухоморов, однако ощутимого эффекта не почувствовал. Тогда он принял решение попробовать средство посерьезнее - пантерный гриб. Но состояние жителя Москвы ухудшилось из-за передозировки, а сам он впал в соноподобное состояние и начал видеть галлюцинации.

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