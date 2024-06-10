Пьяный россиянин открыл дверь аварийного выхода в самолете

Пьяный вахтовик открыл дверь аварийного выхода во время посадки самолета Сургут-Москва. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пьяный мужчина открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку во Внуково. По словам очевидцев, пассажир жаловался, что ему жарко, вследствие чего захотел побыстрее покинуть самолет. В результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что после посадки нарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации источника, дебоширом оказался вахтовик из Краснодарского края.

Ранее стало известно, что на западе Москвы местная жительница с сыном-подростком по очереди выпали из окна. Прибывшим медикам не удалось спасти горожан.

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