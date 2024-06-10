Eму удалось скрыться: хулиган распылил перцовый баллончик в лицо ребенка в коляске
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Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал полуторагодовалый ребенок. Ему распылили в лицо перцовый газ, передает Telegram-канал УМВД России по городу Новороссийску.
Очевидцами случившегося стали случайные прохожие. По их словам, хулиган подошел к коляске с полуторагодовалым ребенком и распылил перцовый баллончики. Газ попал несовершеннолетнему в лицо.
После нападения мужчина скрылся в неизвестном направлении. На место были вызваны медики. Они оказали необходимую помощь ребенку. Характер травм, полученных им, не уточняется.
В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Они устанавливают личность мужчины, который распылил газ в лицо ребенку.
Ранее сообщалось, что младенец попал в подмосковную больницу. У юного пациента зафиксировали ожоги в районе живота.