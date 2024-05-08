Пьяный россиянин, опоздав на рейс в Египет, избил пограничника в аэропорту

Пьяный житель Москвы, опоздавший на рейс в Египет, избил пограничника в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, утром 8 мая 52-летний россиянин вместе с женой опоздал на рейс в Хургаду. В авиагавани после посещения магазина беспошлинной торговли пара употребила спиртное и не успела на рейс. Возмущенный мужчина начал приставать к проходившим мимо него стюардессам из международной компании, требуя посадить его в самолет. Женщины испугались москвича и позвали на помощь сотрудника пограничной службы, который предпринял попытки успокоить дебошира, но получил удар по лицу.

В итоге пограничник скрутил неудачливого туриста и отвел в дежурную часть аэропорта. Россиянина задержали в административном порядке и направили на медицинское освидетельствование.

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