Тело избитого и раздетого россиянина обнаружили в лесу

В Ивановской области двое мужчин похитили жителя Иваново, отвезли его в лес, избили и раздели, после чего он умер. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, двое мужчин, ранее уже судимых, насильно вывели пострадавшего из квартиры под предлогом того, что тот повредил руку женщине. Затем злоумышленники посадили россиянина в машину ГАЗ-2705 и вывезли его в лесной массив в районе деревни Крюково Ивановского района.

Оказавшись в лесу, преступники вывели жертву из автомобиля, повалили на землю и избили. После этого они заставили его полностью раздеться, забрали его одежду и скрылись, оставив голым на улице. На следующее утро труп мужчины был обнаружен в деревне.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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