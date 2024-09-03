Пьяный россиянин напал на «скорую» из-за отказа сделать ему прививку

В Санкт-Петербурге пьяный местный житель напал на автомобиль скорой помощи за отказ сделать ему прививку от гриппа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, ЧП произошло накануне вечером рядом со станцией метро «Академическая».

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что пьяный мужчина подошел к медикам, проводившим бесплатную ежегодную вакцинацию от гриппа. Житель Северной столицы потребовал вакцинировать его, однако получил от медицинской сестры отказ.

Тогда россиянин отбежал к мусорному контейнеру, достал пустые бутылки и начал забрасывать ими машину скорой помощи. В итоге пьяный дебошир разбил лобовое стекло и скрылся.

В настоящий момент нарушителя разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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