Двух россиян посадили в СИЗО за ловлю ящериц в Шри-Ланке

Двух россиян задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц. Точное количество пойманных не уточняется. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что в СИЗО посадили 17-летнего и 21-летнего парней. Их с поличным поймала полиция 29 августа, когда они пытались выловить ящерицу. Это происходило недалеко от отеля, в котором граждане России отдыхали. Правоохранители заявили, что они нарушили природоохранное законодательство, и забрали их в участок.

Тревогу забили родители парней, когда не смогли до них дозвониться. Через сутки им объяснили, что задержанные находятся в местном СИЗО. При этом, по словам вице-президента центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова, россиян допросили без присутствия родителей, адвоката и переводчика. Не исключено, что полицейские пытаются выманить деньги у туристов.

Суд над ловцами ящериц состоится 2 сентября в Эмбилипитии. Там будет решаться их дальнейшая судьба.

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