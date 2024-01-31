Пьяный россиянин избил дочь палкой до разрыва селезенки
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В Забайкальском крае местный житель подозревается в избиении 11-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Уточняется, что ЧП произошло 28 января. Как считает следствие, мужчина находился в нетрезвом состоянии и избил своего ребенка деревянной палкой. В результате девочку оперативно доставили в местную больницу, где у нее обнаружили разрыв селезенки.
Вскоре полиция задержала подозреваемого, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.
В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанному предъявят обвинения.
Выяснилось, что до ЧП забайкалец к уголовной ответственности не привлекался.
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