Пьяный россиянин избил дочь палкой до разрыва селезенки

В Забайкальском крае местный житель подозревается в избиении 11-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что ЧП произошло 28 января. Как считает следствие, мужчина находился в нетрезвом состоянии и избил своего ребенка деревянной палкой. В результате девочку оперативно доставили в местную больницу, где у нее обнаружили разрыв селезенки.

Вскоре полиция задержала подозреваемого, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанному предъявят обвинения.

Выяснилось, что до ЧП забайкалец к уголовной ответственности не привлекался.

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