Россиянка познакомилась с «Леонардо Ди Каприо» и осталась без 80 тысяч рублей

Жительница Чебоксар стала жертвой мошенника, выдававшего себя за голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Telegram-канал «Про Город Чебоксары | Новости Чувашии».

По данным источника, мошенническая схема началась в январе минувшего года. Россиянка получила в соцсети сообщение от пользователя с ником «Леонардо Ди Каприо», в котором тот признавался в симпатии. С того момента между женщиной и «звездой» началась переписка. Через некоторое время «актер» предложил устроить созвон по видеосвязи, однако подобная услуга стоила денег. Чебоксарка не обладала свободными деньгами, вследствие чего решила взять кредит. В результате она перевела на счет, якобы принадлежавший Ди Каприо порядка 80 тысяч рублей.

Вскоре «артист» действительно позвонил собеседнице, но звонок длился всего лишь секунду, поэтому жительница Чебоксар даже не смогла разглядеть мужчину. Последующее общение продолжилось в формате переписки. Через время «актер» заявил о желании приехать в Чебоксары и попросил женщину оплатить билет, пообещав вернуть все деньги по приезде.

Тогда россиянка осознала, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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