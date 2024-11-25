Пьяный российский подросток захлебнулся в канаве с водой

Во Всеволожске Ленинградской области в канаве с водой обнаружен мертвый подросток. Об этом пишет РЕН ТВ.

Тело 16-летнего мальчика в канаве с водой накануне утром нашла проходившая мимо женщина. Несовершеннолетний был одет в шорты и зимнюю куртку и лежал лицом вниз.

Очевидцы рассказали, что перед смертью юноша бегал по территории загородного отеля с бутылкой в руках. Предварительно, подросток умер из-за проникновения жидкости в дыхательные пути.

В настоящий момент тело молодого человека направили на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетнего.

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