Получила сотрясение мозга: шестиклассницу жестоко избили в российской школе

В городе Волчанске Свердловской области две девочки избили шестиклассницу до сотрясения мозга. Издевательства они сняли на видео.

Как сообщили Ura.ru в прокуратуре региона, 13-летняя и 17-летняя девочки поругались с шестиклассницей. Ученицы закрыли ее в туалете, а после ударили школьницу по голове и животу, снимая это на видео.

В тот же день пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы с сотрясением головного мозга.

В ведомстве пояснили, что нападавшие состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента и тяжесть травм.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Похожий случай ранее произошел в Красноярском крае, где подростка сначала избили, а затем заставили извиняться на камеру. Ролик с издевательствами над школьником появилось в Сети. После этого ситуацией заинтересовались правоохранители.