СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 25 ноября 2024, 09:40
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На теле были множественные укусы: 17-летняя девушка пошла кормить свиней и погибла

В Красноярском крае расследуют загадочную гибель школьницы на скотном дворе .
На теле были множественные укусы: 17-летняя девушка пошла кормить свиней и погибла

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки в Красноярском крае. Несовершеннолетнюю нашли на скотном дворе со следами укусов на теле, передает RT.

Трагичный случай произошел в Ужурском районе. В селе Ушканка школьница отправилась на скотный двор кормить животных и не вернулась. Судя по всему, родителей не было дома, потому что обнаружили девушку к полуночи.

Тело юной сибирячки лежало в загоне со свиньями. На нем имелись многочисленные следы от укусов. Позже на место гибели девушки прибыли стражи порядка. Они возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Московской области 22-летняя девушка стала жертвой урагана. Ветер повалил на сотрудницу одного из крупнейших маркетплейсов страны беседку-курилку. В результате она скончалась от травм.

Источник фото:Freepik
Источник:RT
Автор:Артем Хохлов
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