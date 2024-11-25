На теле были множественные укусы: 17-летняя девушка пошла кормить свиней и погибла

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки в Красноярском крае. Несовершеннолетнюю нашли на скотном дворе со следами укусов на теле, передает RT.

Трагичный случай произошел в Ужурском районе. В селе Ушканка школьница отправилась на скотный двор кормить животных и не вернулась. Судя по всему, родителей не было дома, потому что обнаружили девушку к полуночи.

Тело юной сибирячки лежало в загоне со свиньями. На нем имелись многочисленные следы от укусов. Позже на место гибели девушки прибыли стражи порядка. Они возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Московской области 22-летняя девушка стала жертвой урагана. Ветер повалил на сотрудницу одного из крупнейших маркетплейсов страны беседку-курилку. В результате она скончалась от травм.