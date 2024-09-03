В российском городе клиентка ударила парикмахера ножницами в голову

Клиентка одного из петербургских салонов красоты ударила мастера ножницами в голову. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, петербурженка пришла в салон подровнять челку. Во время стрижки парикмахер спросила, сколько сантиметров можно отрезать, но после сушки женщина была неудовлетворена результатом и ушла, не заплатив за услугу.

Спустя полчаса недовольная клиентка вернулась в салон вместе с мужем. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой жительница Северной столицы нанесла мастеру травмы.

В результате парикмахера госпитализировали с сотрясением мозга, раной затылка и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму. Супруг клиентки в ходе конфликта также получил травмы, медики зафиксировали у него закрытую травму живота и колото-резаную рану брюшной стенки.

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