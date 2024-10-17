Житель США умер из-за комара, который укусил его пять лет назад. Об этом сообщает mk.ru.

Американец скончался спустя пять лет после укуса комара, заразившего его в 2019 году восточным энцефалитом лошадей. Это редкое вирусное заболевание, которое встречается преимущественно в восточной части США.

Журналисты утверждают, что после укуса у мужчины началась рвота и головные боли. Уже в больнице у него диагностировали отек мозга. Он перенес экстренную операцию и впал в кому на несколько месяцев. Сообщается, что после того, как мужчина пришел в сознание, он не смог оправиться от серьезных осложнений.

В итоге состояние американца ухудшилось на прошлой неделе из-за бактериальных инфекций и он скончался.

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