49-летняя россиянка умерла после приговора по статье о неуплате алиментов

В Архангельске слесарь нашел в подвале многоэтажки тело 49-летней женщины. Она умерла после приговора по статье о неуплате алиментов - россиянка задолжала более ста тысяч рублей.

Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

15 октября слесарь проверял дом на Новом проспекте. В подвале нашел мумифицированное тело женщины. При ней были два телефона, а также выписка из приговора и обвинительный акт. Он обратился в полицию.

Было установлено, что погибшая находится в федеральном розыске с августа 2024 года. Известно, что по уголовной статье ей грозило лишение свободы сроком до года. Долг женщины составлял 130 тыс. рублей.

Ранее бывшая жена боксера Дмитрия Бивола после его проигрыша потребовала две квартиры для детей. Женщина также просила открыть сыновьям счета и положить на них по 100 млн рублей. После этого она пообещала «замолкнуть навеки».