Пьяный полуголый россиянин ворвался в храм и пытался проникнуть к алтарю

В Пермском крае пьяный местный житель в одних шортах проник в храм. Об этом пишет паблик «Камские Зори» во «ВКонтакте».

По информации источника, ЧП произошло в Добрянке, во время служения в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Настоятель рассказал, что в помещение ворвался пьяный мужчина в одних шортах. Неадекватный посетитель выкрикивал нецензурные слова, после чего стал угрожать и предпринял попытку пройти к алтарю. Поведение россиянина напугало детей и пожилых людей, находившихся внутри.

Незамедлительно были вызваны сотрудники охранного предприятия, которые задержали дебошира и доставили в отделение полиции. Теперь мужчине грозит административное наказание, вплоть до ареста.

Мотивы задержанного пока неизвестны.

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