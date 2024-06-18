Мужчина с топором напал на пожарных и полицейских, приехавших к горящему дому

В Домодедове задержали мужчину, который мешал тушить пожар в частном доме. Вооружившись топором и пистолетом, даже после приезда правоохранителей, он продолжил угрожать всем вокруг, в том числе сотрудникам. Подробности сообщает 360.ru.

По данным источника, все произошло в коттеджном поселке «Шелест», который находится в деревне «Минаево». Соседи одного из домов сообщили о пожаре и вызвали экстренную помощь. Прибывшие при входе на участок столкнулись с жителем, который бежал на них с топором и пистолетом.

Из-за неадекватного поведения мужчины было принято решение обратиться к полицейским, которых хулиган не испугался и даже начал им угрожать убийством. В какой-то момент он кинул в них топор, поэтому правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого они смогли его задержать.

Как оказалось, дебоширом был 41-летний уроженец города Видное. У него был травматический пистолет, из которого он сделал несколько выстрелов. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что оружие будет направлено на исследование, а на месте происшествия проходит проверка. Мужчина подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции и будет доставлен к следователю.

Ранее мы писали о том, что россиянин убил подростка, приняв его за любовника знакомой.