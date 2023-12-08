На борту самолета, летевшего из Екатеринбурга, скончался человек, об этом пишет Ura.ru.

Рейс Екатиринбург-Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» пришлось экстренно сажать из-за ЧП на борту. По данным журналистов, одному из пассажиров резко стало плохо.

«Одному из пассажиров рейса FV6418 стало плохо. Экипаж принял решение экстренно садиться в аэропорту Перми. После посадки врачи констатировали смерть человека», — сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что всех пассажиров вывели с рейса. Они ожидают посадки, чтобы продолжить полет.

Ранее мы писали о том, что в Улан-Удэ загорелся самолет при взлете из-за помпажа двигателя. Сначала пилоты запросили экстренную посадку. После этого борт сбросил топливо и благополучно сел в поле. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал.