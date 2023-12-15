В аэропорту Пулково умер ожидавший самолета в Москву пенсионер, об этом сообщает 78.ru.

71-летний пенсионер скончался в ресторане «Берёзка», который находится на третьем этаже аэропорта Пулково. Отмечается, что экстренные службы на транспорте пытались оказать помощь мужчине, однако лишь констатировали его смерть.

Сотрудники аэропорта рассказали, что все произошло внезапно — некоторые посетители кафе оказались шокированы кончиной пенсионера. Сейчас устанавливается причина его смерти.

Ранее мы писали о том, что житель Москвы умер после недельного запоя с экс-футболистом «Динамо». Мужчина отправился в гости к близкому другу, вместе с ним они выпивали алкоголь. Бывший спортсмен не заметил, как его знакомый скончался. По словам мужчины, он думал, что тот просто уснул. Предварительной причиной смерти является сердечно-сосудистая недостаточность.